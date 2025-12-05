Meta – die große Chance

Wiederholt sich die Geschichte? Am Donnerstag kündigte der Facebook-Mutterkonzern an, beim namengebenden Metaverse zurück zu stecken. Schon der Absturz der Jahre 2021 bis 2022 ging auf den Deckel Zuckerbergs‘ kostspieligen Ausflugs in die virtuelle Realität. Investoren waren von Beginn an skeptisch. Nachdem Zuckerberg seine Ambitionen begrub, legte die Aktie den Schalter um. Hier ist ein Artikel aus dem Frühjahr 2023 verlinkt. Der damalige Absturz betrug 77 Prozent vom Rekord zum Tief – auch das kann man im langfristigen Chart kaum noch erkennen.

Das Metaverse spielt mittlerweile eine kleinere Rolle, aber scheint weiterhin ein Kostenfaktor zu sein. Nun verdichteten sich Berichte, dass der Konzern für 2026 das Budget der Metaverse-Sparte Reality Labs deutlich kürzen will – im Gespräch sind bis zu dreißig Prozent. Dahinter steht die Priorität, mehr Mittel in K.I-getriebene Wearables und Smart-Glasses zu lenken. Die möglichen Einschnitte sind noch nicht final, würden aber nach Jahren hoher Verluste die Ergebnisqualität stützen.