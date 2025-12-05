DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Sell'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Der Kapitalmarkttag habe sich um das US-Geschäft gedreht, und damit dem besten was die Franzosen zu bieten hätten, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. L'Oreal sei Innovationsführer. Es sei daher vielleicht überraschend, dass kleinere Marken in den USA den Franzosen in vielen Kategorien das Leben schwer machten./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 340
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
