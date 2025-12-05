DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Sell'



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 340

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Der Kapitalmarkttag habe sich um das US-Geschäft gedreht, und damit dem besten was die Franzosen zu bieten hätten, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. L'Oreal sei Innovationsführer. Es sei daher vielleicht überraschend, dass kleinere Marken in den USA den Franzosen in vielen Kategorien das Leben schwer machten./ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.