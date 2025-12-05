DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1790 Pence auf "Hold" belassen. Der Umsatz des Spirituosenkonzerns dürfte im zweiten Geschäftsquartal um gut 4 Prozent zurückgegangen sein, schrieb Mitch Collett in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Das erste Geschäftshalbjahr wäre damit schwächer verlaufen, als es der Markt erwartet habe./ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 19,30EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 11:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Mitch Collett

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17,9

Kursziel alt: 17,9

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



