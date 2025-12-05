DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1790 Pence auf "Hold" belassen. Der Umsatz des Spirituosenkonzerns dürfte im zweiten Geschäftsquartal um gut 4 Prozent zurückgegangen sein, schrieb Mitch Collett in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Das erste Geschäftshalbjahr wäre damit schwächer verlaufen, als es der Markt erwartet habe./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 19,30EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 11:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Mitch Collett
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 17,9
Kursziel alt: 17,9
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
