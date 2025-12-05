DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RIO TINTO auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5300 Pence auf "Hold" belassen. Der neue Chef des Bergbaukonzerns habe angesichts der vorab gesendeten Indikationen auf dem Kapitalmarkttag nichts mehr wirklich Überraschendes präsentiert, schrieb Liam Fitzpatrick in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 62,99EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 11:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Liam Fitzpatrick
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 53
Kursziel alt: 53
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
