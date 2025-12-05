RoboMarkets- Live Webinar am 08.12.2025

Mehr anzeigen

Martin Utschneider war viele Jahre für diverse Privatbanken tätig (u.a. „Donner & Reuschel“ und die „Alpen Privatbank“). Zudem ist er für diverse zertifizierte Weiterbildungsakademien und Hochschulen als Fachdozent und Prüfer aktiv. Seine Analysen finden im deutschsprachigen Raum (D, A, CH, FL, LUX) sehr große Beachtung. Er ist regelmäßig bei ARD, N-TV, Welt (vormals n24) sowie DerAktionärTV und Wallstreet:Online TV Interviewgast und zählt zu den meist zitierten Experten seines Fachgebietes (u.a. Handelsblatt, Manager Magazin, Börsenzeitung, FAZ, SZ, Focus, Börse Online, Der Aktionär, Börse Online).