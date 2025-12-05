    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    RoboMarkets- Live Webinar am 08.12.2025

    Anmeldung: https://www.robomarkets.de/trading-webinare/

    𝗗𝗮𝘀 𝗥𝗼𝗯𝗼𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝘀 𝗟𝗶𝘃𝗲-𝗪𝗲𝗯𝗶𝗻𝗮𝗿 𝗮𝗺 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗮𝗴!

    In volatilen Phasen ist fundierte Orientierung entscheidend. Alle zwei Wochen laden wir Sie ein, von der geballten Expertise unserer Marktanalysten Martin Utschneider und Jürgen Molnar zu profitieren.

    𝗜𝗺 𝗙𝗼𝗸𝘂𝘀 – 𝗔𝗹𝗹𝗲 𝘇𝘄𝗲𝗶 𝗪𝗼𝗰𝗵𝗲𝗻:

    ℹ️ Aktuelle Marktanalyse: Wir analysieren die wichtigsten globalen Märkte.
    ℹ️ Echte Erfahrung: Holen Sie sich das Wissen aus Jahrzehnten an der Börse.

    ↪️ 𝗡ä𝗰𝗵𝘀𝘁𝗲 𝗦𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻: 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗮𝗴, 𝟴. 𝗗𝗲𝘇𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝘂𝗺 𝟭𝟴:𝟬𝟬 𝗨𝗵𝗿
    ↪️ 𝗦𝗶𝗰𝗵𝗲𝗿𝗻 𝗦𝗶𝗲 𝘀𝗶𝗰𝗵 𝗷𝗲𝘁𝘇𝘁 𝗜𝗵𝗿𝗲𝗻 𝗣𝗹𝗮𝘁𝘇: https://www.robomarkets.de/trading-webinare/

     




    Martin Utschneider war viele Jahre für diverse Privatbanken tätig (u.a. „Donner & Reuschel“ und die „Alpen Privatbank“). Zudem ist er für diverse zertifizierte Weiterbildungsakademien und Hochschulen als Fachdozent und Prüfer aktiv. Seine Analysen finden im deutschsprachigen Raum (D, A, CH, FL, LUX) sehr große Beachtung. Er ist regelmäßig bei ARD, N-TV, Welt (vormals n24) sowie DerAktionärTV und Wallstreet:Online TV Interviewgast und zählt zu den meist zitierten Experten seines Fachgebietes (u.a. Handelsblatt, Manager Magazin, Börsenzeitung, FAZ, SZ, Focus, Börse Online, Der Aktionär, Börse Online).
    Mehr anzeigen
