Berenberg belässt Novo Nordisk auf 'Buy' - Ziel 400 Kronen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 41,93 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +0,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,67 %.

Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 139,83 Mrd..

Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 372,88DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 500,00DKK was eine Bandbreite von +554,62 %/+1.112,27 % bedeutet.