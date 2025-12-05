ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Novo Nordisk auf 'Buy' - Ziel 400 Kronen
- Berenberg belässt Novo Nordisk auf "Buy" mit 400 DKK.
- Fokus 2026: US-Marktstart der Abnehmpille Wegovy.
- Pipeline wird am Markt aktuell zu niedrig bewertet.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Finanzchef Karsten Munk Knudsen habe den Fokus 2026 auf dem US-Marktstart der Abnehmpille Wegovy und weiteren Pipeline-Fortschritten, schrieb Kerry Holford am Donnerstagabend nach einem Treffen. Der Pipeline messe der Markt auf aktuellem Kursniveau viel zu wenig Wert zu./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 41,93 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +0,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 139,83 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 372,88DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 500,00DKK was eine Bandbreite von +554,62 %/+1.112,27 % bedeutet.
Mit der Abnehmspritze Wegovy war das Unternehmen stark gewachsen, bevor Konkurrenten mit ähnlichen Präparaten erfolgreich wurden. Massenentlassungen bei Novo Nordisk waren die Folge. Mit Vorlage der Bilanz zum dritten Quartal senkte der dänische Pharmakonzern erneut seine Umsatz- und Gewinnziele und kürzte die Investitionspläne.