UBS stuft RIO TINTO auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rio Tinto nach dem Kapitalmarkttag von 5.200 auf 5.700 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Bergbaukonzern ziele durch eine vereinfachte und klarere Struktur auf mehr Stärke, schrieb Myles Allsop am Donnerstagabend. Da die neue Strategie weniger revolutionär als evolutionär sei, dürften die Gewinne sich auch in etwa im Rahmen der Prognosen entwickeln. Die Ziele für 2026 bezeichnete der Analyst als erwartungsgemäß./rob/tav/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 63,03EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 11:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Myles Allsop

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 52

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



