    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSyndax Pharmaceuticals AktievorwärtsNachrichten zu Syndax Pharmaceuticals

    Cashflow für Anleger

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,70 %

    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

    Cashflow für Anleger - Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,70 %
    Foto: adobe.stock.com

    Syndax Pharmaceuticals fokussiert sich auf innovative Krebsbehandlungen, insbesondere epigenetische Modulatoren wie Entinostat. Mit einer starken Position im Bereich der epigenetischen Therapie konkurriert es mit Firmen wie Epizyme. Durch strategische Partnerschaften und einzigartige Forschungsansätze hebt sich Syndax von der Konkurrenz ab.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Syndax Pharmaceuticals nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Syndax Pharmaceuticals gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,70 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +12,91 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,03 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Syndax Pharmaceuticals verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,70 %.
    Mit +3,70 % Dividendenrendite bietet Syndax Pharmaceuticals ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +12,91 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Syndax Pharmaceuticals für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,70 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,03.
    Syndax Pharmaceuticals weißt eine Marktkapitalisierung von 1,46 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,70 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Syndax Pharmaceuticals Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.12.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Syndax Pharmaceuticals Aktie. Mit einer Performance von -1,18 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Beispielrechnung für 6.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 6.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,70 %, eine Investition von etwa 162.163 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 115,00 +8,49 % +3,70 %
    2025 106,00 +24,71 % +3,47 %
    2024 85,00 +14,86 % +3,00 %
    2023 74,00 +11,28 % +2,88 %
    2022 66,50 +19,82 % +2,71 %
    2021 55,50 0,00 % +2,14 %

    Warum Syndax Pharmaceuticals für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,70 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +12,91 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 12,03
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Syndax Pharmaceuticals

    -1,18 %
    -2,35 %
    +22,96 %
    +21,17 %
    +5,06 %
    -31,97 %
    +36,59 %
    ISIN:US87164F1057WKN:A2AFL6

    Seite 1 von 2 




    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Cashflow für Anleger Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,70 % Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     