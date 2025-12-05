Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,70 %

Syndax Pharmaceuticals fokussiert sich auf innovative Krebsbehandlungen, insbesondere epigenetische Modulatoren wie Entinostat. Mit einer starken Position im Bereich der epigenetischen Therapie konkurriert es mit Firmen wie Epizyme. Durch strategische Partnerschaften und einzigartige Forschungsansätze hebt sich Syndax von der Konkurrenz ab.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Syndax Pharmaceuticals nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Syndax Pharmaceuticals gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,70 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +12,91 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,03 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Syndax Pharmaceuticals verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,70 %.

Mit +3,70 % Dividendenrendite bietet Syndax Pharmaceuticals ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +12,91 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Syndax Pharmaceuticals für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,70 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,03.

Syndax Pharmaceuticals weißt eine Marktkapitalisierung von 1,46 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,70 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.