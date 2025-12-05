    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wadephul zur Rentenabstimmung

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Koalition absolut stabil

    Für Sie zusammengefasst
    • Stabilität der Koalition trotz Rentendiskussionen gegeben.
    • Wadephul erwartet geschlossene Abstimmung der Fraktionen.
    • Stabilität wichtig für Deutschland und internationale Lage.

    BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul sieht die Stabilität der schwarz-roten Koalition trotz der wochenlangen Rentendiskussionen und der Rebellion junger Unionsabgeordneter gegen das geplante Rentenpaket nicht bedroht. "Diese Koalition ist absolut stabil. Das wird sich heute auch in der Abstimmung zeigen", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seiner isländischen Kollegin Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir in Berlin.

    Auf die Frage, ob er damit rechne, dass die von Kanzler Friedrich Merz (CDU) gewünschte sogenannte Kanzlermehrheit zustande komme, sagte Wadephul: "Die Koalitionsfraktionen werden geschlossen abstimmen und die entsprechende Mehrheit wird auch erreicht werden." Es würden schwierigste Diskussionen über die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme geführt. "Dass es dort auch Diskussionen innerhalb der Generation gibt, das ist das Natürlichste von der Welt." Trotzdem sei ein guter Kompromiss gefunden worden, "der heute eine breite Zustimmung finden wird".

    Wadephul: Abgeordnete werden Stabilität berücksichtigen

    Viele Abgeordnete würden dabei berücksichtigen, "dass gerade in der jetzigen internationalen Lage in Deutschland Stabilität gefordert ist", sagte Wadephul. Viele europäische Nachbarn kämpften mit innenpolitischen Schwierigkeiten. Deswegen sei es gut für Deutschland, Europa und die Nato, "dass wir hier eine verlässliche Koalition zwischen CDU, CSU und SPD haben".

    Merz hatte vor der Renten-Entscheidung die Latte für die eigene Fraktion und Koalition noch einmal ein Stück höher gehängt. Er will die absolute Mehrheit aller Abgeordneten im Bundestag erzielen, die sogenannte Kanzlermehrheit von 316 Stimmen. Damit dürfen aus seiner Sicht bei der Schicksalsabstimmung der Koalition heute gegen 12.30 Uhr im Bundestag nicht mehr als zwölf Koalitionsabgeordnete fehlen, mit Nein stimmen oder sich enthalten./bk/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Wadephul zur Rentenabstimmung Koalition absolut stabil Außenminister Johann Wadephul sieht die Stabilität der schwarz-roten Koalition trotz der wochenlangen Rentendiskussionen und der Rebellion junger Unionsabgeordneter gegen das geplante Rentenpaket nicht bedroht. "Diese Koalition ist absolut stabil. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     