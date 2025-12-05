Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 05.12.25
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 05.12.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (+0,60 %) genz vorne. Gefolgt von Tesla (+0,06 %), Silber (+1,82 %), Gold (+0,45 %), NASDAQ 100 (+0,37 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|UQ1PTS
|Short
|52,33
|2,16 Mio.
|Tesla
|DU25LK
|Long
|4,20
|700,20 Tsd.
|Silber
|UQ33VD
|Long
|5,10
|323,74 Tsd.
|Gold
|FC3B2N
|Short
|101,27
|209,70 Tsd.
|DAX Performance
|FC3AR0
|Long
|32,28
|127,83 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|DAX Performance
|DQ71A4
|Long
|34,77
|40,03 Tsd.
|Meta Platforms
|SU78KT
|Long
|6,08
|34,20 Tsd.
|Silber
|PL7LYM
|Long
|3,94
|12,87 Tsd.
|DAX Performance
|DQ71A6
|Long
|45,62
|10,27 Tsd.
|BMW - Bayerische Motoren Werke AG
|SY1U4N
|Long
|9,04
|10,00 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|NASDAQ 100
|
Classic
|SD1RB5
|165,13 Tsd.
|Deutsche Post AG
|
Cap
|SY2B1J
|148,58 Tsd.
|Zalando SE
|
Classic
|PJ64A1
|135,05 Tsd.
|MSCI EURO SRI Sustainable Select 3.5% Decrement (EUR) Index
|
Bonus Garantie
|DJ67XJ
|111,51 Tsd.
|Newmont Corp.
|
Classic
|SB01HY
|103,10 Tsd.
