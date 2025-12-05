SUESS MicroTec Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 05.12.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die SUESS MicroTec Aktie. Mit einer Performance von +6,44 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SUESS MicroTec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -78,76 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 39,19€, mit einem Plus von +6,44 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die SUESS MicroTec Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,47 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,66 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -24,70 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,39 % geändert.

Zeitraum Performance 1 Woche +12,47 % 1 Monat +37,66 % 3 Monate +49,19 % 1 Jahr -27,47 %

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 758,12 Mio.EUR € wert.

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.