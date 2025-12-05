    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly

    Eli Lilly vs. Novo: Wer ist dicker im Geschäft?

    Zwei Abnehm-Schwergewichte: Eli Lilly und Novo Nordisk sind die beiden großen Player auf dem Adipositasmarkt.

    • Eli Lilly und Novo Nordisk dominieren Adipositasmarkt.
    • Eli Lilly erreicht als erstes Pharmaunternehmen 1 Billion.
    • Lilly hat 57,9% Marktanteil bei Inkretin-Analoga.
    Foto: DALL.E

    Eli Lilly ist das erste Pharmaunternehmen überhaupt, das jemals eine Bewertung von 1 Billion US-Dollar erreicht hat; die übrigen US-Konzerne, die inzwischen über dieser Marke gehandelt werden, sind allesamt Tech-Giganten – bis auf Berkshire Hathaway.

    Obwohl Novo Nordisks Abnehmpräparat Wegovy Jahre vor Zepbound an den Start ging, hat Eli Lilly das Momentum inzwischen vollständig auf seiner Seite.

    Der Pharmariese dominiert den US-Markt für Inkretin-Analoga (Inkretin-Analoga ahmen Darmhormone nach, um den Blutzucker zu senken) inzwischen nahezu im Alleingang: 57,9 Prozent Marktanteil im dritten Quartal – ein Statement in einer Medikamentenkategorie, in der Zepbound und Wegovy um jedes Kilo Wirkungskraft kämpfen.

    Nicolas Ebert (links) und Krischan Orth werfen einen Blick auf die beiden Abnehm-Schwergewichte

    Und als wäre der aktuelle Vorsprung nicht genug, zeigt sich auch die Pipeline von Lilly beeindruckend aufgeladen. Mit Orforglipron steht eine der meist erwarteten Abnehmpillen der Branche kurz vor dem Marktdebüt, trotz gemischter Studiendaten. Gleichzeitig arbeitet Lilly an Retatrutide, einem Wirkstoff, der das Potenzial hat, den Erfolg von Zepbound sogar zu übertreffen. Sollte das gelingen, wäre das Unternehmen im Adipositasmarkt kaum noch einzuholen.

    Abnehmen wird zum Milliardengeschäft – und wer profitiert also an der Börse? In dieser Folge von Börse, Baby! werfen wir einen genauen Blick auf die beiden großen Player im Adipositas-Markt: Eli Lilly und Novo Nordisk. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
