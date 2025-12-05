The FUTR Corporation schließt mit Tax Max ein Partnerabkommen für den nationalen Vertrieb und erweitert seine Präsenz im US-Autohandel

Toronto, Kanada – 20. November 2025 / IRW-Press / The FUTR Corporation (TSXV: FTRC)(OTCQB: FTRCF)(FWB: QA20; WKN: A4165Y; ISIN: CA3609521057) („FUTR“ oder das „Unternehmen“), eine KI-gestützte Verbraucherfinanzplattform, die es Menschen ermöglicht, den Wert ihrer Daten zu monetarisieren, zu verwalten und auszugeben, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit der Firma Tax Max, einem führenden Anbieter von Steuer- und Finanzdienstleistungen für die Automobilbranche, ein Partnerabkommen für den nationalen Vertrieb unterzeichnet hat. Im Rahmen der Partnerschaft wird FUTRs Autokreditvariante mit Zahlung im Zwei-Wochen-Intervall in das landesweite Tax Max-Netzwerk mit Hunderten von Händlern eingeführt und damit ein wichtiger Meilenstein für FUTRs Expansion im Segment Automobilhandel und -finanzierung erreicht.

Im Rahmen der mehrjährigen Vereinbarung wird Tax Max als exklusiver Vertriebspartner von FUTR für Autokaufverträge mit Zahlungsplan innerhalb seines Steuer- und Händlernetzwerks fungieren. Mit dem von FUTR Payments eingeführten zweiwöchigen Kfz-Zahlungsprogramm werden die üblichen monatlichen Kfz-Ratenzahlungen in kleinere, automatisierte Ratenzahlungen nach einem individuell anpassbaren Zeitplan aufgeteilt. So können die Konsumenten ihr Budget effektiver verwalten und Händler Zahlungsrückstände reduzieren bzw. die Zufriedenheit der Kunden steigern. Dank der Vereinbarung vergrößert sich das Händlernetzwerk von FUTR um ca. 400 % und das Unternehmen kann seine nationale Präsenz im Automobilhandel weiter ausbauen.

„Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt im Rahmen unserer Strategie, FUTR Payments in hochwertigen Finanzkanälen für Unternehmen zu etablieren“, so Alex McDougall, President von The FUTR Corporation. „Tax Max hat eines der vertrauenswürdigsten Händlernetzwerke in der gesamten US-Automobilbranche aufgebaut. Gemeinsam bieten wir Händlern die Möglichkeit, ihre Kundenbeziehungen zu stärken, gleichzeitig können Konsumenten besser und flexibler Einfluss auf ihre fahrzeugbezogenen Zahlungen nehmen. Mit dieser Vereinbarung können wir unsere Präsenz unmittelbar auf Hunderte von Händler ausweiten, unseren auf Compliance ausgerichteten Ansatz stärken und im Zuge des weiteren Ausbaus unserer Plattform 2.0 zusätzliche FUTR-Dienstleistungen in dieses wachstumsstarke Netzwerk einbringen.“