RBC stuft UBS AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 33,81EUR auf Lang & Schwarz (05. Dezember 2025, 12:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,62 € , was eine Steigerung von +16,30% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer