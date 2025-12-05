UBS stuft AURUBIS AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aurubis nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Trotz eines überraschend schwachen Schlussquartals und Gegenwinds bei den Schmelz- und Raffiniergebühren, habe der Kupferkonzern im vergangenen Jahr seine Widerstandsfähigkeit gezeigt, schrieb Daniel Major iam Donnerstagabend. Höhere Preise sollten mittelfristig zu einem organischen Gewinnwachstum führen./tav/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 121,6EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 11:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Daniel Major

Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



