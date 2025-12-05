    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnited Parcel Service Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu United Parcel Service Registered (B)

    Sparsame Weihnachten

    157 Aufrufe 157 0 Kommentare 0 Kommentare

    Viele geben weniger für Geschenke aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Menschen zeigen Großzügigkeit trotz Preissteigerungen.
    • Ein Drittel plant geringere Ausgaben für Geschenke.
    • Inflation sorgt für Sorgen um Lebenshaltungskosten.
    Sparsame Weihnachten - Viele geben weniger für Geschenke aus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/BONN (dpa-AFX) - Zum Weihnachtsfest zeigen sich die Menschen trotz teils deutlich gestiegener Preise fürs tägliche Leben großzügig - doch die Budgets für Geschenke schrumpfen einer Umfrage zufolge deutlich. Immerhin ein Drittel (32,9 Prozent) der 2.046 Erwachsene, die das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag der Postbank befragt hat, planen geringere Ausgaben als im Vorjahr. Fast jeder Fünfte (18,6 Prozent) will oder kann nach eigenen Angaben gar kein Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben.

    Die Mehrheit (53,6 Prozent) geht zum Fest von ähnlich hohen Ausgaben wie ein Jahr zuvor aus. Knapp 10 Prozent beabsichtigen, mehr Geld für Geschenke auszugeben. Das Gros der Schenker (knapp 43 Prozent) investiert 100 bis 400 Euro in Weihnachtsgeschenke, ein Viertel gibt weniger als 100 Euro dafür aus.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon Inc!
    Long
    215,08€
    Basispreis
    1,33
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    245,05€
    Basispreis
    1,33
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ein Drittel der Befragten (32 Prozent) muss Ersparnisse anzapfen, 14,5 Prozent setzen ihr Weihnachtsgeld fürs Shopping ein. Die repräsentativen Daten wurden vom 7. bis 10. November erhoben.

    Fast jeder Fünfte besorgt Geschenke ausschließlich im Internet

    Wer Geschenke kauft, tut das häufig per Mausklick in Online-Shops, wie eine Erhebung des Digitalverbandes Bitkom im Oktober und November ergab: Drei von vier Verbrauchern (73 Prozent) bestellen demnach in diesem Jahr Weihnachtsgeschenke im Internet. 17 Prozent kaufen ausschließlich online ein, weitere 22 Prozent besorgen den größten Teil der Geschenke im Netz.

    Es gibt aber auch Anhänger des stationären Einzelhandels: 15 Prozent der 1.002 Teilnehmer der Bitkom-Umfrage gehen nach eigenen Angaben zum Weihnachtsshopping ausschließlich ins Geschäft. Auch in dieser Umfrage sagen immerhin 10 Prozent, dass sie dieses Jahr ohne Geschenke fürs Fest planen.

    Inflation macht vielen Menschen Sorge

    Dass das Geld bei vielen nicht mehr so locker sitzt, liegt auch an der allgemeinen Preisentwicklung: So haben sich Lebensmittel in Deutschland seit dem Vor-Corona-Jahr 2019 um mehr als ein Drittel (37 Prozent) verteuert. Auch die Preise für viele Dienstleistungen steigen seit Monaten überdurchschnittlich - dazu zählen etwa Autoversicherungen, Pauschalreisen sowie Friseur- und Restaurantbesuche. Im November lagen die Verbraucherpreise hierzulande wie im Oktober um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

    Auf die Frage, welche Ausgaben ihnen derzeit am meisten Sorgen bereiten, verwiesen sechs von zehn Befragten in der Postbank-Erhebung (61,3 Prozent) auf die allgemeinen Lebenshaltungskosten (z. B. Lebensmittel, Energie). Zudem bewertet gut ein Drittel (35,8 Prozent) die eigene finanzielle Situation aktuell schlechter als bei der Vergleichsumfrage ein Jahr zuvor.

    Steigende Reallöhne: Viele haben wieder mehr Geld in der Tasche

    Die Belastungen der außergewöhnlich hohen Inflation der Jahre 2022 (6,9 Prozent) und 2023 (5,9 Prozent) wirke weiterhin nach, ordnet Ulrich Stephan die Ergebnisse ein. Der Chefanlagestratege Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, zu der die Postbank gehört, sagt: "Die hohen Lebenshaltungskosten bestimmen für viele Menschen den Alltag - und sie drücken auf die Stimmung, obwohl Reallöhne und Arbeitsmarkt eigentlich positive Signale senden."

    Im dritten Quartal 2025 stiegen die Reallöhne - also die Bruttolöhne abzüglich Inflation - um 2,7 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum. Das war nach Angaben des Statistischen Bundesamtes der bislang höchste Anstieg in diesem Jahr. Nach Berechnungen der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung haben die Reallöhne die Kaufkraftverluste der vergangenen Jahre damit aufgeholt./ben/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 197,5 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -0,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,11 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 292,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +21,74 %/+57,25 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu United Parcel Service Registered (B) - 929198 - US9113121068

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über United Parcel Service Registered (B). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Sparsame Weihnachten Viele geben weniger für Geschenke aus Zum Weihnachtsfest zeigen sich die Menschen trotz teils deutlich gestiegener Preise fürs tägliche Leben großzügig - doch die Budgets für Geschenke schrumpfen einer Umfrage zufolge deutlich. Immerhin ein Drittel (32,9 Prozent) der 2.046 Erwachsene, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     