Powermax gibt Pläne für Phase-1-Explorationsprogramm für Projekt Pinard bekannt

Toronto, Ontario – 5. Dezember 2025 / IRW-Press / Powermax Minerals Inc. ( CSE: PMAX ) ( OTCQB: PWMXF ) ( FWB: T23 ) („Powermax“ oder das „Unternehmen“) freut sich, seine Pläne für das Phase-1-Explorationsprogramm beim Projekt Pinard (das „Projekt“) bekannt zu geben, für das es kürzlich eine Option erworben hat. Das Phase-1-Programm wurde konzipiert, historische Daten mit neuen Feldarbeiten zu integrieren und dadurch die Zielgenerierung voranzutreiben und Gebiete für die weitere Exploration zu priorisieren.

Das REE-Konzessionsgebiet Pinard befindet sich im Norden der kanadischen Provinz Ontario, etwa 70 km nordöstlich der Stadt Kapuskasing, und umfasst 255 zusammenhängende Abbauschürfrechte mit einer Größe von insgesamt 5.178 ha. Die Abbauschürfrechte und Patente sind über eine Allwetterstraße einfach zu erreichen.

Der Pinard Intrusive Complex ist ein alkalischer bis peralkaliner magmatischer Körper, der syenitische bis granitische Phasen umfasst, die mit anderen alkalischen plutonischen Systemen in der südlichen Superior Province des Archaikums übereinstimmen. Alkalische Komplexe dieser Art bilden sich häufig in umfassenden tektonischen Umgebungen, einschließlich Grabenbruchzonen oder tiefliegenden Verwerfungsstrukturen. Obwohl die Kapuskasing Structural Zone von einem zutage getretenen hochgradigen Grundgebirge aus dem Archaikum geprägt ist, kommen in ihrem breiteren Einflussbereich auch mehrere alkalische Intrusionen, einschließlich Pinard, vor. Regional weist der Pinard Complex tektonomagmatische Ähnlichkeiten mit dem nahe gelegenen Clay Howells Alkaline Complex auf, der sich etwa 20 km weiter südwestlich befindet und ein bekanntes Niob-REE-Mineralisierungssystem beherbergt.

Abbildung 1: Standortkarte des REE-Konzessionsgebiets Pinard

Das geplante Phase-1-Programm im Konzessionsgebiet wird die folgenden Komponenten umfassen:

Zusammenstellung von Desktop-Studien und GIS-Modellierung

Powermax plant eine umfassende Zusammenstellung und Analyse aller verfügbaren historischen geologischen, geophysikalischen und geochemischen Datensätze. Diese Datensätze werden in eine moderne GIS-basierte Explorationsplattform integriert werden, um Explorationsziele mithilfe moderner Raumanalyse- und radiometrischer Interpretationstechniken zu verfeinern.