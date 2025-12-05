    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank

    ANALYSE-FLASH

    RBC belässt Deutsche Bank auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt Deutsche Bank auf "Outperform" mit 38 Euro.
    • Analystin sieht selektiven Optimismus für 2026.
    • Geopolitische Risiken könnten Bankenaktien belasten.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST

    Rating: Outperform
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 38 Euro

    Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Bank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Deutschen Bank Aktie, insbesondere um eine enge Handelsspanne zwischen ca. 28-29 € und 32-33 €, sowie um technische Strategien wie gehebelte Trades bei Kursen unter 30 € und über 32 €. Zudem werden fundamentale Aspekte wie Bewertung, Dividendenrendite und die Reduzierung der Systemrelevanz durch den Finanzstabilitätsrat thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
