RBC belässt Deutsche Bank auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro
- RBC belässt Deutsche Bank auf "Outperform" mit 38 Euro.
- Analystin sieht selektiven Optimismus für 2026.
- Geopolitische Risiken könnten Bankenaktien belasten.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 31,18 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 12:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +2,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 60,81 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +8,92 %/+21,74 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 38 Euro
