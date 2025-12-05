AKTIEN IM FOKUS
Kion korrigieren - Citi streicht Kaufempfehlung
- Kion und Jungheinrich schwächeln am Freitag.
- Kion fiel von 67 Euro auf 64,35 Euro zurück.
- Analyst empfiehlt Kion nach Verdopplung zum Verkauf.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Kion und Jungheinrich haben am Freitag geschwächelt. Erstere hatten tags zuvor nach 110 Prozent Jahresplus bei 67 Euro einen Höchststand seit März 2022 erreicht. Nun kamen sie zeitweise auf 64,35 Euro zurück. Jungheinrich liegen mit 34,26 Euro derweil meilenweit entfernt von ihrem Jahreshoch bei fast 43 Euro aus dem Juli. Auch sie schlagen sich mit einem Plus von einem Drittel 2025 aber besser als der MDax .
Analyst Martin Wilkie von der Citigroup strich am Morgen seine Kaufempfehlung für Kion nach der satten Verdopplung. Die Rally sei getrieben von der Aussicht auf eine Erholung der deutschen Industrieproduktion und mehr Optimismus hinsichtlich global steigender Investitionen in den Warenlagerbereich.
Die Bewertung der Kion-Aktie sei zwar "nur" zurück im historischen Normbereich, so Wilkie. Eine Rückkehr auf das Niveau des Onlinehandels-Booms 2020/21 zu Corona-Zeiten hält er allerdings für unwahrscheinlich. Auch sein erhöhtes Kursziel von 68 Euro wurde von den Aktien bereits fast ausgereizt./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 34,22 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 12:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um +2,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,64 Mrd..
Jungheinrich zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +14,10 %/+34,58 % bedeutet.
