Starke Ausschüttungen
Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung
Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +77,19 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?
German American Bancorp bietet umfassende Finanzdienstleistungen mit regionalem Fokus und hebt sich durch Kundennähe und Produktvielfalt von der Konkurrenz ab.
Dividenden & passives Einkommen: Mit German American Bancorp nachhaltige Einkommensströme aufbauen
German American Bancorp gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,08 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+77,19 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,02 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in German American Bancorp investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +26,28 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
German American Bancorp verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,08 %.
Mit +3,08 % Dividendenrendite bietet German American Bancorp ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +77,19 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen German American Bancorp für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,08 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,02.
German American Bancorp weißt eine Marktkapitalisierung von 1,29 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,08 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
German American Bancorp Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.12.2025
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die German American Bancorp Aktie. Mit einer Performance von +0,29 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Beispielrechnung für 3.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,08 %, eine Investition von etwa 97.403€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|26,00
|+2.141,38 %
|+3,08 %
|2025
|1,160000
|+7,41 %
|+2,95 %
|2024
|1,080000
|+8,00 %
|+3,01 %
|2023
|1,00
|+8,70 %
|+3,24 %
|2022
|0,920000
|+9,52 %
|+2,42 %
|2021
|0,840000
|0,00 %
|+2,11 %
Warum German American Bancorp für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,08 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +77,19 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 9,02
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen