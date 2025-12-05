Riesige Technologie-Offensive: Neues Rechenzentrum für ChatGPT

OpenAI und der australische Rechenzentrumsbetreiber NextDC haben eine Partnerschaft geschmiedet, um in Sydney ein neues Großrechenzentrum zu errichten. Das Projekt kostet 7 Milliarden australische Dollar, was rund 3,98 Milliarden Euro entspricht, und soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 starten. Der Vorstoß erfolgt parallel zur Eröffnung des ersten OpenAI-Büros in Australien und unterstützt die nationalen Ambitionen des Landes im Bereich künstliche Intelligenz.

Wachstumsschub für NextDC und die Region

NextDC bestätigte, dass das Vorhaben Teil einer breiten Infrastrukturpartnerschaft ist. Die Aktie schloss in Australien mit einem Plus von 3,1 Prozent bei 13,86 australische Dollar, was das Unternehmen auf etwa 9 Milliarden australische Dollar (rund 5,12 Milliarden Euro) bewertet. Der geplante Campus entsteht in Eastern Creek rund 45 Kilometer westlich des Stadtzentrums und soll einen hyperskaligen KI-Komplex mit einer groß angelegten GPU-Supercluster-Struktur beherbergen. Die Anlage wird Kunden wie Commonwealth Bank of Australia, Wesfarmers, Canva und Virgin Australia unterstützen.

OpenAI sucht globale Reichweite

OpenAI-Chef Sam Altman erweitert die internationale Präsenz des Unternehmens, um besser gegen Google, Meta und weitere Rivalen anzutreten. Australien gewinnt dabei an Bedeutung. "Die Dynamik, die Australien im Bereich künstliche Intelligenz hat", habe die Investitionsentscheidung beeinflusst, sagte Strategiechef Jason Kwon in Sydney. Er kündigte an, der neue Standort werde über "eine der fortschrittlichsten Architekturen und Infrastrukturen für KI-Modelle" im asiatisch-pazifischen Raum verfügen.

Politik begrüßt neuen KI-Turbo

Nach Angaben der Regierung entstehen durch das Projekt Tausende neue Jobs – während der Bauphase und im späteren technischen und operativen Betrieb. NextDC-Chef Craig Scroggie erklärte, das Rechenzentrum werde zeigen, "dass Australien ein Führer in digitaler Infrastruktur und künstlicher Intelligenz" sein könne.

Ein Wettlauf um Kapazitäten

Australien lockt zunehmend internationale Tech-Investoren an. Blackstone kaufte den Rechenzentrumsbetreiber AirTrunk für 24 Milliarden australische Dollar (rund 13,66 Milliarden Euro). Amazon plant Investitionen von 20 Milliarden australische Dollar (rund 11,38 Milliarden Euro) bis 2029. Microsoft will 5 Milliarden australische Dollar (rund 2,84 Milliarden Euro) in seine Rechenzentrumsinfrastruktur stecken. Laut Mandala Economics dürfte die verfügbare Kapazität im Land von 1,35 Gigawatt im Jahr 2024 auf 3,1 Gigawatt im Jahr 2030 steigen. Dafür seien weitere Investitionen von mehr als 26 Milliarden australische Dollar (rund 14,79 Milliarden Euro) nötig.

Australien verfolgt KI-Strategie

Die Regierung veröffentlichte jüngst einen nationalen Rahmen für künstliche Intelligenz. Er soll Investitionen ankurbeln, Infrastruktur und Fachkräfte stärken und KI in öffentlichen Diensten verankern. Die Politik erhofft sich davon Impulse für Technologie, Industrie und erneuerbare Energien.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion