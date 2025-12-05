    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Black-Swan-Alarm

    Diese drei Ereignisse könnten den Markt im Dezember komplett umwerfen

    Oracle. Fed. Bank of Japan. Drei Termine, die das Jahresende zum Hochrisiko-Level machen. Der riskanteste Monat des Jahres hat gerade erst angefangen.

    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Die US-Märkte sind Anfang Dezember in eine Phase erhöhter Volatilität gestartet. Nach einem Jahr voller makroökonomischer Überraschungen wirkt der Dezember wie ein Übergangsmonat, in dem viele Manager vor allem versuchen, das Jahr ohne späte Rückschläge abzuschließen. Bereits in den letzten Wochen zeigte sich die zunehmende Fragilität der Marktbreite: Zweifel an der KI-Euphorie, eine Korrektur bei Kryptowährungen und eine zunächst hawkishe, später überraschend dovishe Fed trafen auf die weiterhin stabile Nachfrage nach großen Technologie- und KI-Werten.

    Die Marktentwicklung hängt mehr denn je an einer kleinen Gruppe großer Hyperscaler. Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon und Nvidia treiben nicht nur den Großteil der Indexperformance, sondern verfügen über ungewöhnlich solide Bilanzen, die enorme KI-Investitionen ermöglichen. Goldman Sachs errechnete, dass diese Unternehmen mit einem Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von etwa 1:1 bis 2026 rund 700 Milliarden US-Dollar an KI-bezogenen Schulden tragen könnten; bei größerer Marktakzeptanz theoretisch bis zu 1,4 bis 1,5 Billionen US-Dollar. Alphabet gilt mit "-0,4x ND/EBITDA 2026e" und AA+ als stärkster Bilanzwert, Microsoft verfügt mit AAA über mehr Bargeld als Schulden. Die zentrale Aussage: Der KI-Zyklus endet nicht aus Geldmangel, sondern erst dort, wo Verschuldung zum Problem würde – ein Punkt, der noch weit entfernt scheint.

    Gleichzeitig vollzieht sich eine klare Marktrotation. Anfang Dezember fielen spekulative Bereiche wie Kryptowährungen, hochbewertete Tech-Titel oder Seltene Erden überdurchschnittlich stark, während Value-Werte relative Stärke zeigen. Selbst Nvidia erlebte nach starken Zahlen einen Ausverkauf, ausgelöst durch Gerüchte zu Lagerbeständen – ein Zeichen dafür, dass der Markt selektiver und weniger verzeihend geworden ist. Mit Googles Gemini 3 zeichnet sich zudem eine stärkere Diversifizierung der KI-Lieferketten ab.

    Für den weiteren Dezember stehen laut Seeking Alpha drei Ereignisse im Mittelpunkt, die angesichts der geringen Liquidität erhebliche Marktverwerfungen auslösen könnten. Als Erstes kommen die Oracle-Ergebnisse am 9. Dezember, die entscheidende Hinweise auf den KI-Infrastrukturtrend liefern sollen. Einen Tag später folgt die Fed-Sitzung. Obwohl eine Zinssenkung praktisch vollständig eingepreist ist, sorgte die widersprüchliche Fed-Kommunikation zuletzt für Unsicherheit. Zudem mehren sich Hinweise auf Liquiditätsengpässe im US-Finanzsystem, was ab 2026 eine erneute Bilanzausweitung der Fed nötig machen könnte.

    Als potenziell größter "Black Swan" des Monats gilt jedoch die Sitzung der Bank of Japan am 19. Dezember. Eine Zinserhöhung könnte in der illiquidesten Woche des Jahres zahlreiche Yen-basierte Carry-Trades zum Einsturz bringen – mit globalen Folgen.

    Angesichts dieser Gemengelage sollten Anleger sich in Zurückhaltung üben: keine breiten Neueinstiege, selektive Diversifikation und Vorsicht bei narrativ getriebenen Positionen, bis klarer wird, wie der Dezember endet und wie 2026 beginnt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

