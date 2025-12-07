    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrostrategy (Doing business Strategy) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Im Januar könnte alles kippen

    4117 Aufrufe 4117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Strategy vor dem 8-Mrd.-Sell-off – jetzt kommt der härteste Test für Saylor

    Strategy besitzt über 600.000 Bitcoin. Jetzt ist der Aktienkurs eingebrochen, MSCI prüft ein Delisting und das Unternehmen deutet Verkäufe an. Der Ausgang könnte die gesamte Kryptowelt prägen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Strategy hält 600.000 Bitcoin, Aktienkurs gefallen.
    • MSCI prüft Delisting, drohende Verkäufe von 8 Mrd.
    • Saylor unter Druck, Bitcoin-Verkauf als letztes Mittel.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Im Januar könnte alles kippen - Strategy vor dem 8-Mrd.-Sell-off – jetzt kommt der härteste Test für Saylor
    Foto: Gage Skidmore - ZUMA Press Wire

    Michael Saylor, einer der sichtbarsten Verfechter von Bitcoin, steht unter erheblichem Druck. Die Aktie seines Unternehmens Strategy, das rund 3 Prozent aller existierenden Bitcoin hält, ist seit Oktober um etwa 50 Prozent gefallen. Der Rückgang verschärft sich durch zwei Entwicklungen: den schwachen Kryptomarkt und eine von MSCI vorgeschlagene Regel, die Strategy aus wichtigen Indizes ausschließen könnte. Dieser Ausschluss würde Fonds weltweit zwingen, Strategy-Aktien abzustoßen. JPMorgan warnte bereits im November, dass daraus bis zu 8 Milliarden US-Dollar an Verkäufen entstehen könnten. Ein Teil davon gilt bereits als eingepreist, dennoch bleibt die Lage angespannt.

    Um kurzfristige Liquiditätsbedenken zu zerstreuen, schuf Strategy Anfang Dezember einen Dollarreservefonds von rund 1,4 Milliarden US-Dollar, der Dividenden- und Zinsverpflichtungen der nächsten 21 Monate abdecken soll. Dennoch hält die Kritik an Saylors Geschäftsmodell an. Strategy finanziert seine massiven Bitcoin-Käufe überwiegend über den Verkauf von Aktien und Vorzugsaktien. Während Stammaktien keine festen Verpflichtungen erzeugen, fallen bei Vorzugsaktien regelmäßige Dividenden an – allein bis Jahresende rund 200 Millionen US-Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Strategy Inc!
    Long
    167,51€
    Basispreis
    1,03
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    185,90€
    Basispreis
    1,04
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Ankündigung, Strategy könne unter bestimmten Bedingungen Bitcoin verkaufen, verschärfte die Debatte. CEO Phong Le sagte: "Wir können Bitcoin verkaufen und würden Bitcoin verkaufen, wenn wir unsere Dividendenzahlungen unter 1x mNAV finanzieren müssten." Saylor selbst – der häufig "HODL" betont – deutete ebenfalls an, dass ein Teilverkauf möglich sei. CFO Andrew Kang relativierte später, ein Verkauf sei nur "als letztes Mittel" geplant. Dennoch sehen Kritiker darin ein Zeichen für die Verwundbarkeit des Modells.

    Tipp aus der RedaktionKrypto-Bros aufgepasst! Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Jetzt loslegen!

     

    Während Skeptiker Strategy als fragiles Konstrukt bezeichnen, verweisen Unterstützer auf die langfristige Strategie und die professionelle Expertise im Board. Sebastian Bea, Präsident der digitalen Vermögensverwaltung ReserveOne, nennt Saylor einen Visionär mit einem ambitionierten Finanzierungsmodell, das auf langfristig steigenden Bitcoinpreisen basiert und Einnahmen aus verliehenen Bitcoin und Covered Calls einschließt. Bea argumentiert, dass digitale Asset Treasuries eine neue Finanzkategorie formen könnten. Auch Cosmo Jiang von Pantera Capital sieht im Sektor strukturelles Potenzial, betont jedoch, dass viele Unternehmen nicht überleben werden und "zwei oder drei große Gewinner" je Blockchain hervorgehen dürften.

    Parallel dazu hält JPMorgan fest, dass das Risiko eines MSCI-Ausschlusses weitgehend im Aktienkurs verarbeitet sei. Ein positiver Entscheid am 15. Januar könnte daher ein Aufwärtskatalysator sein. Die Bank verweist erneut auf ihren volatilitätsbereinigten Vergleich von Bitcoin mit Gold, der theoretisch Preise von bis zu 170.000 US-Dollar innerhalb eines Jahres nahelegt.

    Die kommenden Wochen werden entscheiden, ob Strategy seine Position als größter institutioneller Bitcoin-Halter behaupten kann – oder ob Saylors risikoreiche Wette zur Belastungsprobe für den gesamten Kryptomarkt wird.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Im Januar könnte alles kippen Strategy vor dem 8-Mrd.-Sell-off – jetzt kommt der härteste Test für Saylor Strategy besitzt über 600.000 Bitcoin. Jetzt ist der Aktienkurs eingebrochen, MSCI prüft ein Delisting und das Unternehmen deutet Verkäufe an. Der Ausgang könnte die gesamte Kryptowelt prägen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     