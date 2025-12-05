Vortex Control Technologies hilft Norwegian mit der flottenweiten Einführung von VCT-Finlets bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen

VCT-Finlets sind eine patentierte Anordnung von kleinen aerodynamischen Flossen, die am hinteren Rumpf des Flugzeugs angebracht sind. Diese Lamellen optimieren den Luftstrom, verringern den Luftwiderstand und verbessern die aerodynamische Gesamtleistung. Zu den daraus resultierenden Vorteilen zählen eine verbesserte Kraftstoffeffizienz, eine größere Reichweite und reduzierte CO2-Emissionen, die alle mit minimalem Zeit- und Kostenaufwand für die Installation erzielt werden.

SEATTLE, 5. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Heute gaben Vortex Control Technologies und Norwegian bekannt, dass sie eine Vereinbarung unterzeichnet haben, die gesamte Boeing 737-800-Flotte von Norwegian mit der treibstoffsparenden Finlet-Modifikation von VCT auszurüsten und damit ihr Engagement für betriebliche Effizienz und Umweltverantwortung zu verstärken.

Nach erfolgreicher Validierung durch Aviation Partners Boeing und bestätigter Einsatztauglichkeit bei führenden Fluggesellschaften wie Avelo Airlines, SunExpress und der US-Luftwaffe haben Finlets konsistente, messbare Verbesserungen beim Treibstoffverbrauch gezeigt, mit Einsparungen von bis zu 1,2 % beim Treibstoffverbrauch im Normalbetrieb.

„Norwegian ist seit langem für seinen Fokus auf Effizienz und Nachhaltigkeit bekannt", erklärte Mark Reichin, kaufmännischer Leiter bei Vortex Control Technologies. „Durch die Einführung der Finlet-Technologie in seiner gesamten 737-800-Flotte demonstriert Norwegian erneut seine Branchenführerschaft bei der Reduzierung der Umweltbelastung und der intelligenten Gestaltung des Flugbetriebs für die Zukunft der Luftfahrt."

„Intelligenteres Fliegen ist einer der Grundpfeiler der Nachhaltigkeitsstrategie von Norwegian", erklärte Stig Patey, Kapitän einer B737 und Manager für Flugeffizienz bei Norwegian Air Shuttle. „Nach Prüfung der nachgewiesenen Ergebnisse anderer Betreiber freuen wir uns, die Finlet-Modifikation von VCT als weiteren Schritt hin zu einer kraftstoffeffizienteren Flotte unter Beibehaltung eines zuverlässigen, leistungsstarken Betriebs zu implementieren."

Die Installationen in der gesamten 737-800-Flotte von Norwegian werden voraussichtlich im Dezember 2025 beginnen, koordiniert mit den geplanten Wartungsarbeiten, um die Ausfallzeiten zu minimieren.

Informationen zu Vortex Control Technologies:

Vortex Control Technologies (VCT) entwickelt nachhaltige, leistungssteigernde Modifikationen für Verkehrs- und Militärflugzeuge. Durch fortschrittliche aerodynamische Lösungen wie Finlets hilft VCT den Betreibern, den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen zu senken. Die Technologien des Unternehmens haben bereits mehr als 4,4 Millionen Gallonen Kraftstoff eingespart und über 95 Millionen Pfund CO₂-Emissionen vermieden. Weitere Informationen finden Sie unter www.vcteco.com.

Informationen zu Norwegian Air Shuttle:

Norwegian ist ein führendes nordisches Luftfahrtunternehmen mit Hauptsitz in Fornebu bei Oslo, Norwegen. Das Unternehmen beschäftigt über 4.700 Mitarbeiter und betreibt ein umfangreiches Streckennetz, das die nordischen Länder mit den wichtigsten europäischen Zielen verbindet. Im Jahr 2024 beförderte Norwegian 22,6 Millionen Passagiere und unterhielt eine Flotte von 86 Flugzeugen des Typs Boeing 737-800 und 737 MAX 8.

Für die Norwegian Gruppe hat Nachhaltigkeit höchste Priorität, und sie hat sich verpflichtet, die CO2-Emissionen ihrer Geschäftstätigkeit erheblich zu reduzieren. Unter den zahlreichen Initiativen ist vor allem die Investition in die Herstellung und Verwendung von fossilfreiem Flugbenzin (SAF) hervorzuheben. Norwegian möchte für seine Passagiere die nachhaltige Wahl sein und aktiv zur Transformation der Luftfahrtindustrie beitragen.

