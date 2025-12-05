JEFFERIES stuft Airbus auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach November-Auslieferungszahlen mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Das jüngst nach unten revidierte Jahresziel erscheine erreichbar, schrieb Chloe Lemarie am Freitag./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 03:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 03:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 198,9EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 12:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 230

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

