DZ BANK stuft Schott Pharma auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Schott Pharma von 24 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ausblick des Pharmazulieferers sei enttäuschend schwach, schrieb Sven Kürten am Freitag. Die neue Mittelfristprognose liege allerdings im Rahmen seiner Erwartungen und erscheine realistisch. Kürten hält die Aktien weiter für attraktiv. "Die Produkte von Schott Pharma sind für die Kunden absolut missionskritisch."/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 11:18 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 11:29 / MESZ
Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,80 % und einem Kurs von 17,04EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 12:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Sven Kürten
Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
