GOLDMAN SACHS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 138 Franken auf "Neutral" belassen. Gewinnziel und Aktienrückkaufprogramm lägen unter den Erwartungen, schrieb Andrew Baker am Freitag. Entscheidend sei nun, wie sehr der Rückversicherer dabei lediglich Zurückhaltung übe./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,16 % und einem Kurs von 139,0EUR auf Lang & Schwarz (05. Dezember 2025, 13:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Andrew Baker
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 138
Kursziel alt: 138
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
