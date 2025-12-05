ROUNDUP
Erneute Störung bei Cloudflare bremst Online-Dienste aus
- Cloudflare-Störung macht viele Webseiten unerreichbar.
- Betroffene Dienste: LinkedIn, Zoom, Doctolib, Politico.
- Störung behoben, zweite Großstörung in drei Wochen.
BERLIN (dpa-AFX) - Eine technische Störung beim Internetanbieter Cloudflare hat etliche Webseiten und Online-Apps erneut unerreichbar gemacht. Betroffen waren am Freitagmorgen unter anderem das zu Microsoft gehörende Karrierenetzwerk LinkedIn und der Videoservice Zoom . Bei der Gesundheits-App Doctolib konnten Patienten und Arztpraxen nicht die vereinbarten Termine einsehen oder bearbeiten.
Auch Medien-Websites wie Politico konnten zeitweise nicht erreicht werden. Ob eine IT-Störung am Flughafen in Edinburgh in Schottland auch mit Cloudflare in Verbindung zu bringen ist, blieb unklar. Kurioserweise war auch die Plattform allestörungen.de, die Ausfälle im Web erfasst, von dem Ausfall bei Cloudflare betroffen. Um 10.20 Uhr meldete Cloudflare, dass die Störung beseitigt sei.
Zweite Großstörung in drei Wochen
Eine größere Störung bei Cloudflare hatte bereits Mitte November für massive Störungen gesorgt. Damals waren die Social-Media-Plattformen X und Truth Social stundenlang offline, die am Freitag von der Störung nicht beeinträchtigt wurden. Auch das KI-Angebot von OpenAI, ChatGPT sowie der Konkurrenzdienst Perplexity konnten damals keine Antworten mehr liefern, weil die User die Webseiten nicht erreichten. Zusätzlich traf der Fehler auch große Konsumenten-Webseiten wie ikea.com.
Cloudflare ist ein globaler Internet-Infrastruktur- und Sicherheitsanbieter, dessen Dienste eigentlich Webseiten und Online-Anwendungen schneller, sicherer und stabiler machen sollen. Der US-Dienst ist besonders bekannt für seine DDoS-Abwehr. Das heißt: Es schützt Webseiten davor, durch massenhafte Anfragen lahmgelegt zu werden. Das ist auch der Grund, warum große Publikationen und Webportale sich auf Cloudflare stützen./chd/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 414,5 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 13:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -1,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,08 Bil..
Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 645,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 575,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +38,60 %/+62,71 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Microsoft. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Microsoft ist ein sehr großes, etabliertes Unternehmen. Dort sind Insiderverkäufe relativ häufig, gerade weil viele Mitarbeiter (bis hoch zum CEO) einen Großteil ihrer Vergütung in Aktien erhalten. Typischerweise werden diese regelmäßig abgestoßen.
Ein „Cluster“ von Verkäufen muss also nicht heißen, dass Insider schlechte Geschäftsaussichten sehen – oft ist es schlicht Portfolio-Management.
MSFT ist/war sehr hoch bewertet und diese Zwischenkorrektur ist genau das, was jene benötigten, die noch nicht zum Zug gekommen sind oder diverse Nachkäufe avisieren.