    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    POLITIK/Stadionsicherheit

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Innenminister sehen noch Baustellen

    Für Sie zusammengefasst
    • Innenminister wollen Gewalt in Stadien stärker bekämpfen.
    • Zusammenarbeit mit DFB und DFL bleibt bestehen.
    • Sicherheitsmaßnahmen sorgen für Fan-Proteste und Diskussionen.

    BREMEN (dpa-AFX) - Die Innenminister der Länder wollen strikter gegen Gewalt in Fußballstadien vorgehen. Bei ihrer Herbstkonferenz in Bremen gehörte der Sachstandsbericht einer Bund-Länder-offenen Arbeitsgruppe "Fußball ohne Gewalt" nach Angaben von Teilnehmern zu den besonders intensiv diskutierten Themen.

    Beim Abschluss des dreitägigen Treffens hieß es, die Innenministerinnen und Innenminister wollten nach Jahren gegenseitiger Vorhaltungen an der inzwischen etablierten Zusammenarbeit mit den Fußballverbänden festhalten.

    Man wisse um die "positive Kraft des Fußballs", sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote. Für einige Menschen gehöre Gewalt jedoch zum Stadionerlebnis dazu. Sie seien der Grund dafür, dass Fußballspiele immer wieder mit einem enormen polizeilichen Kräfteaufwand begleitet werden müssten.

    Einige Baustellen bleiben

    Im Dialog mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der Deutschen Fußball Liga (DFL) sei man vorangekommen, sagt der SPD-Politiker, dessen Bundesland den Vorsitz der Arbeitsgruppe übernommen hat. Dazu gehöre eine bundesweit einheitliche Umsetzung von Stadionverboten nach klaren Standards, aber auch die Stärkung von Präventionsarbeit und Stadionallianzen. "An anderen Punkten muss noch weiter gearbeitet werden", fügte Grote hinzu.

    "Uns war klar, damit sind wir nicht fertig, sondern es gibt noch ein paar Baustellen mehr, die haben was zu tun mit Einlass, die haben was zu tun mit Pyrotechnik", sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister, Herbert Reul (CDU). "An den Baustellen muss auch weitergearbeitet werden."

    Der IMK-Vorsitzende, Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), betonte: "Zusammen mit den Vereinen und den Fans haben wir das gemeinsame Interesse, dass sich die Menschen im Stadion sicher fühlen."

    Fan-Proteste

    Pläne zur Verschärfung von Sicherheitsmaßnahmen in Fußballstadien sorgen seit Wochen für Diskussionen und Fan-Proteste. Für Protest sorgten unter anderem Ideen zu personalisierten Tickets, flächendeckenden Ausweiskontrollen, Gesichtserkennung und KI-Überwachung. Zu diesen Vorschlägen gab es allerdings in Bremen keine Beschlüsse./abc/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    POLITIK/Stadionsicherheit Innenminister sehen noch Baustellen Die Innenminister der Länder wollen strikter gegen Gewalt in Fußballstadien vorgehen. Bei ihrer Herbstkonferenz in Bremen gehörte der Sachstandsbericht einer Bund-Länder-offenen Arbeitsgruppe "Fußball ohne Gewalt" nach Angaben von Teilnehmern zu den …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     