Schweizer Unternehmen wollen Produktion ins Ausland verlagern

Ein Viertel der Unternehmen hatte bereits konkrete Schritte identifiziert, die sie unternahmen. Laut der Umfrage hat fast ein Drittel dieser Unternehmen beschlossen, ihre Investitionen außerhalb der Schweiz zu erhöhen und die Produktion und den Betrieb ins Ausland zu verlagern. Rund 16 Prozent der Unternehmen gaben an, ihre Geschäftstätigkeit in Ländern außerhalb der Europäischen Union oder der Vereinigten Staaten verlagern zu wollen, weitere 10 Prozent planen eine Verlagerung in die USA und weitere 5 Prozent erwägen eine Verlagerung in die Europäische Union.

Schweizer Unternehmen planen Auslandsinvestitionen, um US-Zölle auszugleichen, wie eine Studie zeigt. Die Unternehmen wollen Teile ihrer Geschäftstätigkeit verlagern, um den Auswirkungen der US-Zölle zu begegnen. Dies geht aus einer Studie des Wirtschaftsverbandes economiesuisse hervor. In der Studie wurden vor und nach der Einigung der Schweiz im vergangenen Monat über eine Senkung der US-Zölle von 39 auf 15 Prozent, mehr als 400 Unternehmen befragt.

Zu den weiteren Optionen gehörten die stärkere Fokussierung auf andere Märkte, Preiserhöhungen und sogar die Enstellung der Exporte in die USA. Rudolf Minsch, Chefökonom von economysuisse, sagte, die Verlagerung sei nicht schädlich für die Schweiz, die weiterhin ein attraktiver Wirtschaftsstandort bleibe, mahnte aber gleichzeitig zur Erhaltung hochqualifizierter Arbeitsplätze und der Forschung und Entwicklung.

Im Rahmen der Vereinbarung hat Bern außerdem Investitionen seiner Unternehmen in den USA in Höhe von 200 Milliarden US-Dollar zugesagt, was Besorgnis über die potenziellen langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen auslöst. Laut UBS würde sich das kumulierte Wirtschaftswachstum der Schweiz über fünf Jahre von prognostizierten 10 Prozent auf 7,7 Prozent reduzieren, Dies würde passieren, wenn die pharmazeutische Industrie – mit den Unternehmen Roche und Novartis der größte Exportsektor der Schweiz – ihre gesamte für die USA bestimmte Produktion in dieses Land verlagern würde.

Minsch sagte, die Schweiz sei zu klein, um die 200 Milliarden US-Dollar aufzunehmen, und habe eine lange Tradition von Auslandsinvestitionen. Diese Investitionen hätten auch dazu beigetragen, Arbeitsplätze im Inland zu sichern, sagte er.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion