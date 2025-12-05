    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoche Holding AktievorwärtsNachrichten zu Roche Holding

    US-Zölle treiben Wandel an

    605 Aufrufe 605 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schweizer Unternehmen wollen Produktion ins Ausland verlagern

    Eine neue Studie zeigt: Schweizer Unternehmen planen, Teile ihrer Produktion ins Ausland zu verlagern, um die Auswirkungen der US-Zölle abzufedern.

    Für Sie zusammengefasst
    • Schweizer Firmen verlagern Produktion ins Ausland.
    • 25% der Unternehmen planen konkrete Schritte jetzt.
    • 200 Mrd. USD Investitionen in USA sorgen für Sorgen.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    US-Zölle treiben Wandel an - Schweizer Unternehmen wollen Produktion ins Ausland verlagern
    Foto: OpenAI

    Schweizer Unternehmen planen Auslandsinvestitionen, um US-Zölle auszugleichen, wie eine Studie zeigt. Die Unternehmen wollen Teile ihrer Geschäftstätigkeit verlagern, um den Auswirkungen der US-Zölle zu begegnen. Dies geht aus einer Studie des Wirtschaftsverbandes economiesuisse hervor. In der Studie wurden vor und nach der Einigung der Schweiz im vergangenen Monat über eine Senkung der US-Zölle von 39 auf 15 Prozent, mehr als 400 Unternehmen befragt.

    Ein Viertel der Unternehmen hatte bereits konkrete Schritte identifiziert, die sie unternahmen. Laut der Umfrage hat fast ein Drittel dieser Unternehmen beschlossen, ihre Investitionen außerhalb der Schweiz zu erhöhen und die Produktion und den Betrieb ins Ausland zu verlagern. Rund 16 Prozent der Unternehmen gaben an, ihre Geschäftstätigkeit in Ländern außerhalb der Europäischen Union oder der Vereinigten Staaten verlagern zu wollen, weitere 10 Prozent planen eine Verlagerung in die USA und weitere 5 Prozent erwägen eine Verlagerung in die Europäische Union. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine!
    Long
    285,64€
    Basispreis
    2,80
    Ask
    × 11,15
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    342,82€
    Basispreis
    3,39
    Ask
    × 10,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zu den weiteren Optionen gehörten die stärkere Fokussierung auf andere Märkte, Preiserhöhungen und sogar die Enstellung der Exporte in die USA. Rudolf Minsch, Chefökonom von economysuisse, sagte, die Verlagerung sei nicht schädlich für die Schweiz, die weiterhin ein attraktiver Wirtschaftsstandort bleibe, mahnte aber gleichzeitig zur Erhaltung hochqualifizierter Arbeitsplätze und der Forschung und Entwicklung.

    Im Rahmen der Vereinbarung hat Bern außerdem Investitionen seiner Unternehmen in den USA in Höhe von 200 Milliarden US-Dollar zugesagt, was Besorgnis über die potenziellen langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen auslöst. Laut UBS würde sich das kumulierte Wirtschaftswachstum der Schweiz über fünf Jahre von prognostizierten 10 Prozent auf 7,7 Prozent reduzieren, Dies würde passieren, wenn die pharmazeutische Industrie – mit den Unternehmen Roche und Novartis der größte Exportsektor der Schweiz – ihre gesamte für die USA bestimmte Produktion in dieses Land verlagern würde.

    Minsch sagte, die Schweiz sei zu klein, um die 200 Milliarden US-Dollar aufzunehmen, und habe eine lange Tradition von Auslandsinvestitionen. Diese Investitionen hätten auch dazu beigetragen, Arbeitsplätze im Inland zu sichern, sagte er.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    US-Zölle treiben Wandel an Schweizer Unternehmen wollen Produktion ins Ausland verlagern Eine neue Studie zeigt: Schweizer Unternehmen planen, Teile ihrer Produktion ins Ausland zu verlagern, um die Auswirkungen der US-Zölle abzufedern.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     