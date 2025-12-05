GOLDMAN SACHS stuft RIO TINTO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto von 7200 auf 7100 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Investorentag habe der Bergbaukonzern eine weitere Portfolioverschlankung eingeläutet, schrieb Matt Greene am Donnerstagnachmittag. Er passte seine Schätzungen geringfügig an die Ziele an./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 16:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 63,21EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 13:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Matt Greene

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 71

Kursziel alt: 72

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



