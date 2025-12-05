GOLDMAN SACHS stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 315 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2025 sei die Bedeutung von Smartbrillen für das Wachstumsprofil des Optikkonzerns massiv gestiegen, schrieb Richard Felton am Donnerstagabend. Er sieht auch im kommenden Jahr und darüber hinaus gute Gründe für anhaltenden Optimismus in diesem Bereich./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 305,3EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 13:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Richard Felton

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 315

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

