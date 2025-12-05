BERENBERG stuft RATIONAL AG auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational am dritten Tag einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 780 Euro auf "Hold" belassen. Der Konzernchef des Großküchenausrüsters habe hinsichtlich der Wachstumsaussichten Zuversicht ausgestrahlt, schrieb Fraser Donlon am Donnerstag./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 09:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 628EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 13:04 Uhr) gehandelt.
