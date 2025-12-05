BERENBERG stuft RATIONAL AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational am dritten Tag einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 780 Euro auf "Hold" belassen. Der Konzernchef des Großküchenausrüsters habe hinsichtlich der Wachstumsaussichten Zuversicht ausgestrahlt, schrieb Fraser Donlon am Donnerstag./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 09:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Fraser Donlon

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 780

Kursziel alt: 780

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

