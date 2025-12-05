    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFuture Fuels AktievorwärtsNachrichten zu Future Fuels
    Future Fuels: Nächster Schritt im Hornby-Uranprojekt

    Future Fuels Inc. treibt im abgelegenen Hornby-Becken in Nunavut ein großangelegtes Uranprojekt voran – mit neuen Bohrplänen, wachsender Nachfrage und strategischer Bedeutung.

    • Future Fuels Inc. hat das Genehmigungsverfahren für Bohrungen in seinem Uranprojekt "Hornby Basin" in Nunavut eingeleitet.
    • Das "Hornby-Projekt" umfasst 3.407 km² und über 40 unerschlossene Uranvorkommen, einschließlich des historischen Systems "Mountain Lake".
    • Ein Explorationsprogramm mit bis zu 10.000 Metern Diamantbohrungen ist für den Sommer 2026 geplant, einschließlich geologischer Kartierungen und geochemischer Probenahmen.
    • Der Uranmarkt zeigt eine wachsende Nachfrage aufgrund eines begrenzten Angebots und der steigenden Energiebedürfnisse digitaler Infrastruktur.
    • Future Fuels kontrolliert nun das gesamte Hornby-Becken und besitzt 232 Mineralschürfrechte, was das Unternehmen zu einem bedeutenden Akteur im Uransektor macht.
    • Die strategischen Partnerschaften führender Technologieunternehmen mit Kernenergie zeigen eine Neubewertung dieser Energiequelle als kritische Infrastruktur.

    Der Kurs von Future Fuels lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,4590EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,88 % im Plus.


    Future Fuels

    -1,75 %
    -12,23 %
    -17,06 %
    +54,79 %
    -30,00 %
    ISIN:CA36118K1084WKN:A40TUW





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
