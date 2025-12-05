    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScherzer AktievorwärtsNachrichten zu Scherzer
    Scherzer & Co. AG: Rolf Hauschildt kündigt Rücktritt zum 31.12.2025 an

    Nach über zwei Jahrzehnten im Aufsichtsrat der Scherzer & Co. AG tritt Rolf Hauschildt zum 31.12.2025 aus Altersgründen ab – Vorstand und Gremium danken für sein langjähriges Engagement.

    Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com
    • Rolf Hauschildt legt sein Mandat als Aufsichtsrat der Scherzer & Co. AG zum 31.12.2025 nieder.
    • Die Entscheidung erfolgt aus Altersgründen nach über 20 Jahren Tätigkeit im Aufsichtsrat.
    • Vorstand und Aufsichtsrat bedauern die Entscheidung und danken Hauschildt für seinen wertvollen Beitrag.
    • Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger wird der Hauptversammlung im Mai 2026 zur Wahl vorgeschlagen.
    • Die Scherzer & Co. AG ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf sicherheits- und chancenorientierte Investments.
    • Die Aktien der Scherzer & Co. AG notieren im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse sowie in mehreren anderen Börsen.

    Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,3300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,43 % im Plus.


    Scherzer

    0,00 %
    +0,86 %
    +1,74 %
    0,00 %
    +7,34 %
    -13,33 %
    +1,74 %
    +53,54 %
    +50,97 %
    ISIN:DE0006942808WKN:694280





