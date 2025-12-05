Scherzer & Co. AG: Rolf Hauschildt kündigt Rücktritt zum 31.12.2025 an
Nach über zwei Jahrzehnten im Aufsichtsrat der Scherzer & Co. AG tritt Rolf Hauschildt zum 31.12.2025 aus Altersgründen ab – Vorstand und Gremium danken für sein langjähriges Engagement.
Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com
- Rolf Hauschildt legt sein Mandat als Aufsichtsrat der Scherzer & Co. AG zum 31.12.2025 nieder.
- Die Entscheidung erfolgt aus Altersgründen nach über 20 Jahren Tätigkeit im Aufsichtsrat.
- Vorstand und Aufsichtsrat bedauern die Entscheidung und danken Hauschildt für seinen wertvollen Beitrag.
- Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger wird der Hauptversammlung im Mai 2026 zur Wahl vorgeschlagen.
- Die Scherzer & Co. AG ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf sicherheits- und chancenorientierte Investments.
- Die Aktien der Scherzer & Co. AG notieren im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse sowie in mehreren anderen Börsen.
Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,3300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,43 % im
Plus.
0,00 %
+0,86 %
+1,74 %
0,00 %
+7,34 %
-13,33 %
+1,74 %
+53,54 %
+50,97 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte