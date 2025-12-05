    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Klingbeil erleichtert über 'klares Ergebnis'

    BERLIN (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) hat sich nach der Abstimmung über das umstrittene Rentengesetz im Bundestag erleichtert über das "klare Ergebnis" gezeigt. "Ich bin dankbar dafür, dass wir jetzt die Entscheidung haben", sagte er dem Fernsehsender Phoenix.

    Jetzt müssten die Auseinandersetzungen in der Koalition beiseitegelegt werden und es müsse in den Mittelpunkt gestellt werden, worum es eigentlich geht. "Diese Koalition hat gerade für Millionen Rentnerinnen und Rentner dafür gesorgt, dass sie eine auskömmliche Rente bekommen, dass die Renten stabil bleiben. Und das ist eine sehr wichtige Entscheidung für Menschen, die sehr vieles geleistet haben in ihrem Leben."

    Der Bundestag hatte zuvor das Rentengesetz mit absoluter Mehrheit verabschiedet./mfi/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
