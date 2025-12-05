Klingbeil erleichtert über 'klares Ergebnis'

BERLIN (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) hat sich nach der Abstimmung über das umstrittene Rentengesetz im Bundestag erleichtert über das "klare Ergebnis" gezeigt. "Ich bin dankbar dafür, dass wir jetzt die Entscheidung haben", sagte er dem Fernsehsender Phoenix.

Jetzt müssten die Auseinandersetzungen in der Koalition beiseitegelegt werden und es müsse in den Mittelpunkt gestellt werden, worum es eigentlich geht. "Diese Koalition hat gerade für Millionen Rentnerinnen und Rentner dafür gesorgt, dass sie eine auskömmliche Rente bekommen, dass die Renten stabil bleiben. Und das ist eine sehr wichtige Entscheidung für Menschen, die sehr vieles geleistet haben in ihrem Leben."

Der Bundestag hatte zuvor das Rentengesetz mit absoluter Mehrheit verabschiedet./mfi/DP/mis



