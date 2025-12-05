Netflix kauft Warner Bros. für 72 Milliarden US-Dollar
- Netflix kauft Warner Bros. für 72 Milliarden Dollar.
- Transaktion umfasst Filmstudios, HBO Max und HBO.
- Abschluss in 12-18 Monaten nach Ausgliederung geplant.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Streamingkonzerns Netflix hat das Rennen um das Hollywood-Urgestein Warner Bros. für sich entschieden. Beide Unternehmen schlossen laut einer Mitteilung vom Freitag eine endgültige Vereinbarung, wonach Netflix das Unternehmen einschließlich seiner Film- und Fernsehstudios, HBO Max und HBO, für 27,75 US-Dollar je WBD-Aktie kauft. Das entspricht 72 Milliarden Dollar; inklusive Schulden wird damit ein Unternehmenswert von fast 83 Milliarden Dollar veranschlagt. Bezahlt werden soll in Bar- (23,25 Dollar) und in Netflix-Aktien (4,50 Dollar).
Die Transaktion soll voraussichtlich in 12 bis 18 Monaten nach der bereits angekündigten Ausgliederung des WBD-Geschäftsbereichs Global Networks, Discovery Global, in ein neues börsennotiertes Unternehmen abgeschlossen werden. Dies wird nun für das dritte Quartal 2026 erwartet./err/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 86,47 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 13:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -7,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 365,13 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 901,80USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.495,00USD was eine Bandbreite von +27,70 %/+1.635,55 % bedeutet.
