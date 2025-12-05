Börsen Update
Börsen Update Europa - 05.12. - FTSE Athex 20 stark +2,16 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.053,88 PKT und steigt um +0,70 %.
Top-Werte: Siemens Energy +3,04 %, MTU Aero Engines +2,97 %, BMW +2,74 %
Flop-Werte: Hannover Rueck -1,26 %, Münchener Rück -1,22 %, E.ON -1,19 %
Der MDAX steht bei 29.803,93 PKT und gewinnt bisher +0,55 %.
Top-Werte: Delivery Hero +6,15 %, ThyssenKrupp +4,45 %, RENK Group +4,08 %
Flop-Werte: Nemetschek -2,25 %, Bechtle -1,27 %, Gerresheimer -1,26 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.599,45 PKT und steigt um +0,45 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +6,30 %, AIXTRON +3,29 %, Elmos Semiconductor +2,50 %
Flop-Werte: Nemetschek -2,25 %, Bechtle -1,27 %, IONOS Group -1,22 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.742,76 PKT und steigt um +0,36 %.
Top-Werte: Siemens Energy +3,04 %, BMW +2,74 %, Compagnie de Saint-Gobain +2,35 %
Flop-Werte: ENI -2,41 %, Münchener Rück -1,22 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -0,89 %
Der ATX steht bei 5.118,80 PKT und gewinnt bisher +0,52 %.
Top-Werte: STRABAG +2,81 %, PORR +2,43 %, Wienerberger +2,15 %
Flop-Werte: EVN -1,37 %, OMV -0,87 %, CA-Immobilien-Anlagen -0,78 %
Der SMI bewegt sich bei 12.933,37 PKT und steigt um +0,36 %.
Top-Werte: Alcon +2,48 %, Sika +2,02 %, Novartis +1,49 %
Flop-Werte: Swiss Re -7,42 %, Swisscom -0,87 %, Nestle -0,75 %
Der CAC 40 steht bei 8.142,00 PKT und gewinnt bisher +0,15 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +3,17 %, Stellantis +2,62 %, Compagnie de Saint-Gobain +2,35 %
Flop-Werte: ORANGE -1,69 %, ENGIE -0,97 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -0,89 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.837,42 PKT und steigt um +0,85 %.
Top-Werte: Volvo Registered (B) +2,69 %, SSAB Registered (A) +1,40 %, Swedbank Shs(A) +1,11 %
Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -0,17 %, Telia Company +0,07 %, Getinge (B) +0,10 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:22) bei 5.200,00 PKT und steigt um +2,16 %.
Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,01 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,78 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,78 %
Flop-Werte: Viohalco -1,20 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,08 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,08 %
