Siemens Energy Aktie gut behauptet +3,04 % - 05.12.2025

Die Siemens Energy Aktie notiert aktuell bei 120,45€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,04 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,55 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Siemens Energy Aktie. Nach einem Plus von +1,56 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 120,45€, mit einem Plus von +3,04 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Siemens Energy einen Gewinn von +30,84 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Siemens Energy Aktie damit um +2,67 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,11 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Siemens Energy um +133,46 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,36 % geändert.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,67 % 1 Monat +9,11 % 3 Monate +30,84 % 1 Jahr +125,59 %

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 96,12 Mrd.EUR € wert.

Die Aktien von Siemens Energy und Siemens sind die Favoriten der Bank of America (BofA) für 2026 im europäischen Investitionsgüterbereich. Damit bestätigte Analyst Benjamin Heelan am Freitag seinen JPMorgan-Kollegen, der tags zuvor bereits großen …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Im November `25 haben 25 Analysten die Siemens Energy Aktie eingestuft.

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.