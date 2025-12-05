Bitcoin im Minus: Kursrückgang vor dem Wochenende – Was jetzt wichtig ist! - 05.12.25

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,91 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 92.717,53USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -0,17 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -1,32 %, Solana SOL/USD änderte sich um -1,69 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +1,33 %, ETH/USD um +4,98 %, SOL/USD um +1,99 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -5,18 %.