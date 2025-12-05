High Tide eröffnet drei neue Canna Cabana-Standorte

CALGARY, AB, 5. Dezember 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel fokussiertes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Sparte des Cannabissektors echten Mehrwert zu schaffen – hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen drei neue Canna Cabana-Standorte in Ontario und Alberta eröffnen wird, und zwar in den Städten Calgary, London und Brampton. Mit diesen Eröffnungen verfügt High Tide nun über insgesamt 218 Canna Cabana-Läden in Kanada, davon 91 in der Provinz Alberta und 94 in der Provinz Ontario.

„Die Eröffnung von drei neuen Cabana-Läden in wichtigen Wachstumsmärkten unterstreicht die Beständigkeit unseres Diskont-Clubmodells und zeigt, dass wir mit unserer Vorgehensweise genau richtig liegen“, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide. „Mit diesen Neueröffnungen erreichen wir offiziell das obere Ende unserer Zielspanne von 20 bis 30 neuen Standorten in diesem Jahr.“

„Die Umsetzung unserer Vorgaben bei gleichzeitiger Expansion in wichtige Märkte unterstreicht die starke Dynamik hinter der Marke Canna Cabana, und wir sind stolz darauf, das Jahr mit genau jenen Meilensteinen abzuschließen, die wir uns vorgenommen haben“, fügt Herr Grover hinzu.

STANDORT LONDON

Der neue Canna Cabana-Laden des Unternehmens an der Adresse 1299 Oxford Street East in London (Ontario) wird vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, am 15. Dezember 2025 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen. Dieser neue Cabana-Laden befindet sich an einer wichtigen Kreuzung im Osten der Stadt in einem Einkaufszentrum, das eine Mischung aus Geschäften mit Waren des täglichen Bedarfs und Schnellrestaurants bietet und tagtäglich für einen regen Kundenverkehr sorgt. Es liegt in einem unterversorgten Gebiet mit einer hohen Bevölkerungsdichte, die weiter zunimmt.

STANDORT BRAMPTON

Der neue Canna Cabana-Laden des Unternehmens an der Adresse 34 Avondale Blvd in Brampton (Ontario) wird voraussichtlich am 20. Dezember 2025 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen starten. Auch hier ist noch die behördliche Genehmigung abzuwarten. Dieser Standort in einem Nachbarschaftszentrum punktet mit einer jungen, schnell wachsenden Bevölkerung und nur wenigen Mitbewerbern in der näheren Umgebung. Durch die hier ansässigen Geschäfte mit Waren des täglichen Bedarfs und Schnellrestaurants profitiert der Standort von einem starken Passantenaufkommen und birgt großes Potenzial als bequemes Einkaufsziel vor Ort.