Aegis Critical Energy Defence kündigt Aufnahme des Handels am OTCQB unter dem neuen Kürzel „QESSF“ an

Vancouver, British Columbia – 5. Dezember, 2025 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6) („Aegis“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien ab dem 5. Dezember 2025 unter dem neuen Kürzel „QESSF“ am OTCQB Venture Market gehandelt werden.

Mit der Aktualisierung des OTCQB-Kürzels werden alle Notierungen von Aegis in Einklang gebracht und die einheitliche Marktidentität des Unternehmens gestärkt. Diese Änderung trägt der strategischen Ausrichtung von Aegis auf die Bereitstellung fortschrittlicher, verteidigungsfähiger Energiesysteme, einschließlich frequenzstabiler Stromversorgungslösungen für den Einsatz in der Arktis und anderen abgelegenen Gebieten, und die Integration von in Kanada entwickelter quantensicherer Cybersicherheit in sein gesamtes Produktportfolio Rechnung.

Die Frankfurter Wertpapierbörse hat das Börsenkürzel von Aegis ebenfalls aktualisiert, und es lautet nun „JG6“, wodurch eine einheitliche Marktidentität an allen wichtigen Börsenplätzen, an denen das Unternehmen gehandelt wird, geschaffen wird. Das aktualisierte Kürzel an der Börse Frankfurt verbessert die Sichtbarkeit des Unternehmens bei europäischen Anlegern und steht im Einklang mit der globalen Markenstrategie des Unternehmens für die Entwicklung von Energietechnologien für Verteidigungsanwendungen und quantensicheren Infrastrukturlösungen.

Das koordinierte Update der Kürzel am OTCQB und an der Börse Frankfurt soll die Zugänglichkeit für Anleger in den Vereinigten Staaten und in Deutschland, zwei Schlüsselmärkten für die Wachstumsstrategie des Unternehmens, deutlich verbessern. Durch die Vereinheitlichung seiner internationalen Handelskürzel will Aegis es amerikanischen und deutschen Anlegern erleichtern, die Entwicklung des Unternehmens zu verfolgen, an seinen Fortschritten teilzuhaben und von der steigenden Nachfrage nach modernen Energiesystemen im Verteidigungsbereich und nach quantensicherer Cybersicherheit zu profitieren.

Aegis ist ebenfalls stolzes Mitglied der Canadian Association of Defence and Security Industries (CADSI) sowie Mitglied von Cando, womit es seine Stellung in den kanadischen Ökosystemen für Verteidigung, kritische Infrastruktur und wirtschaftliche Entwicklung der indigenen Bevölkerung weiter stärkt. Mit diesen Mitgliedschaften bekräftigt das Unternehmen sein Engagement für Zusammenarbeit, verantwortungsvolle Innovation und die Förderung missionskritischer Energie- und Cybersicherheitslösungen für Verteidigungs-, Gemeinschafts- und Industrieanwendungen.