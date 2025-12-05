BERNSTEIN RESEARCH stuft EON AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Konzernchef der Essener sei zuversichtlich, dass die ausstehende Entscheidung deutscher Regulierer akzeptabel sei, schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend nach einer Runde mit Vertretern der großen europäischen Energiekonzerne. Damit gemeint sei eine Rendite, die um 150 bis 200 Basispunkte über den Kapitalkosten (WACC) liege./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 20:01 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 06:15 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 15,45EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 14:14 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 17,00 € , was eine Steigerung von +10,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer