Sieben Unionsabgeordnete stimmen gegen Rentengesetz
Für Sie zusammengefasst
- Sieben Unionsabgeordnete stimmten gegen Rentengesetz.
- Zwei Abgeordnete enthielten sich der Stimme.
- Ein Abgeordneter gab keine Stimme ab.
BERLIN (dpa-AFX) - Sieben der 208 Unionsabgeordneten haben im Bundestag gegen das umstrittene Rentengesetz gestimmt. Zwei weitere enthielten sich, ein Abgeordneter gab seine Stimme nicht ab. Das geht aus den vom Bundestag veröffentlichten Listen hervor, auf denen das Abstimmungsverhalten der einzelnen Abgeordneten verzeichnet ist./mfi/DP/mis
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen