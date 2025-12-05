    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Drohnen überfliegen französischen Atom-U-Boot-Standort

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohnen überfliegen französischen U-Boot-Stützpunkt.
    • Sicherheitskräfte feuern Schüsse auf die Drohnen ab.
    • Frankreich hat vier Atom-U-Boote in Île Longue.

    ÎLE LONGUE (dpa-AFX) - Die Heimat der französischen Atom-U-Boote ist von mehreren Drohnen überflogen worden. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete, gaben die Sicherheitskräfte am Donnerstagabend an dem Stützpunkt auf der bretonischen Landzunge Île Longue daraufhin Schüsse ab.

    Bei den Drohnen soll es sich um kleine Modelle gehandelt haben, die die sensible Infrastruktur nicht bedroht hätten, zitierte die Zeitung "Libération" einen Sprecher der Präfektur für den Atlantik. Ermittlungen sollten Aufschluss über die Herkunft der Piloten geben.

    Frankreich verfügt über vier Atom-U-Boote, von denen Raketen mit Atomsprengköpfen mit einer Reichweite von etwa 10.000 Kilometern abgefeuert werden können. Sie alle sind in Île Longue stationiert. Laut dem Friedensforschungsinstitut Sipri besitzt Frankreich 290 der weltweit etwa 12.100 Atomwaffen und ist damit nach Russland, den USA und China die viertgrößte Atommacht. Auch aus der Luft kann Frankreich Atomwaffen einsetzen./rbo/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
