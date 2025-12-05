Jungheinrich verschiebt Verkauf russischer Tochter auf 2026 – Prognose für 2025 angepasst
Die Jungheinrich AG verschiebt den Verkauf ihrer russischen Tochter auf 2026 – und passt ihre Prognosen für Auftragseingang, Ergebnis und Cashflow im Geschäftsjahr 2025 an.
- Jungheinrich AG plant die Veräußerung seiner russischen Tochtergesellschaft erst im Jahr 2026 aufgrund fehlender Genehmigungen der russischen Regierung.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde angepasst, um die Auswirkungen der Verzögerung zu berücksichtigen.
- Erwarteter Auftragseingang für 2025 liegt nun zwischen 5,4 Mrd. € und 5,6 Mrd. € (zuvor 5,3 Mrd. € bis 5,9 Mrd. €).
- Das EBIT wird für 2025 auf 220 Mio. € bis 260 Mio. € geschätzt (zuvor 160 Mio. € bis 230 Mio. €).
- Jungheinrich rechnet mit einem Free Cashflow von über 250 Mio. € und einer Steuerquote von 39 % bis 42 % für 2025.
- Die Verschiebung des Vollzugs hat Auswirkungen auf das EBIT und EBT im Jahr 2026, was zu einem höheren Free Cashflow führen könnte.
Der nächste wichtige Termin, Bilanzpressekonferenz, bei Jungheinrich ist am 27.03.2026.
