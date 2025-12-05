    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJungheinrich AktievorwärtsNachrichten zu Jungheinrich
    Jungheinrich verschiebt Verkauf russischer Tochter auf 2026 – Prognose für 2025 angepasst

    Die Jungheinrich AG verschiebt den Verkauf ihrer russischen Tochter auf 2026 – und passt ihre Prognosen für Auftragseingang, Ergebnis und Cashflow im Geschäftsjahr 2025 an.

    Jungheinrich verschiebt Verkauf russischer Tochter auf 2026 – Prognose für 2025 angepasst
    Foto: Markus Scholz - picture alliance/dpa
    • Jungheinrich AG plant die Veräußerung seiner russischen Tochtergesellschaft erst im Jahr 2026 aufgrund fehlender Genehmigungen der russischen Regierung.
    • Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde angepasst, um die Auswirkungen der Verzögerung zu berücksichtigen.
    • Erwarteter Auftragseingang für 2025 liegt nun zwischen 5,4 Mrd. € und 5,6 Mrd. € (zuvor 5,3 Mrd. € bis 5,9 Mrd. €).
    • Das EBIT wird für 2025 auf 220 Mio. € bis 260 Mio. € geschätzt (zuvor 160 Mio. € bis 230 Mio. €).
    • Jungheinrich rechnet mit einem Free Cashflow von über 250 Mio. € und einer Steuerquote von 39 % bis 42 % für 2025.
    • Die Verschiebung des Vollzugs hat Auswirkungen auf das EBIT und EBT im Jahr 2026, was zu einem höheren Free Cashflow führen könnte.

    Der nächste wichtige Termin, Bilanzpressekonferenz, bei Jungheinrich ist am 27.03.2026.

    Der Kurs von Jungheinrich lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 34,95EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,95 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 34,86EUR das entspricht einem Minus von -0,26 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.863,21PKT (+0,86 %).


    Jungheinrich

    -1,10 %
    +2,47 %
    +16,12 %
    +16,28 %
    +37,35 %
    +18,89 %
    -7,04 %
    +38,33 %
    +3.667,03 %
    ISIN:DE0006219934WKN:621993





    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
