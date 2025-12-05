    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Mehr Konsum

    2009 Aufrufe 2009 0 Kommentare 0 Kommentare

    USA: Inflation steigt im Rahmen der Erwartungen

    Nach dem langen Shutdown der Regierung kommen jetzt wieder verlässliche Wirtschaftsdaten. Am Freitag veröffentlichte das Bureau of Economic Analysis (BEA) die US-Inflationszahlen.

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Inflation: PCE-Preisindex steigt um 0,3% im Sept.
    • Private Konsumausgaben wachsen um 70,7 Mrd. USD.
    • Sparquote bei 4,7%, Ersparnisse bei 1,09 Bio. USD.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Mehr Konsum - USA: Inflation steigt im Rahmen der Erwartungen
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    Am Freitag stand im Fokus der Anleger der Preisindex für private Konsumausgaben des US-Handelsministeriums, der von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsindikator und die erste wichtige Datenveröffentlichung seit dem 43-tägigen Regierungsstillstand, der die Veröffentlichung offizieller Statistiken unmöglich gemacht hatte. 

    Der PCE-Preisindex stieg im September gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent. Ohne Berücksichtigung von Nahrungsmitteln und Energie erhöhte sich der PCE-Preisindex um 0,2 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.470,64€
    Basispreis
    5,04
    Ask
    × 13,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.258,46€
    Basispreis
    5,46
    Ask
    × 13,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg der PCE-Preisindex für September um 2,8 Prozent. Bereinigt um Nahrungsmittel und Energie stieg der PCE-Preisindex ebenfalls um 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

    In den zwölf Monaten bis August stieg die PCE-Inflation um 2,7 Prozent, nach einem Anstieg von 2,6 Prozent im Juli. 

    Die privaten Konsumausgaben in den USA – die Summe aus Konsumausgaben, Zinszahlungen und laufenden Transferleistungen – stiegen im September um 70,7 Milliarden US-Dollar. Die privaten Ersparnisse beliefen sich im September auf 1,09 Billionen US-Dollar, und die Sparquote – die privaten Ersparnisse als Prozentsatz des verfügbaren persönlichen Einkommens – betrug 4,7 Prozent.

    Der Anstieg des inflationsbereinigten persönlichen Einkommens im September spiegelte vor allem höhere Vergütungen und höhere persönliche Einkünfte aus Vermögenswerten wider.

    Der Anstieg des PCE in aktuellen Dollar um 65,1 Milliarden Dollar spiegelte einen Anstieg der Ausgaben für Dienstleistungen um 63,0 Milliarden Dollar und der Ausgaben für Waren um 2,1 Milliarden Dollar wider, so das Bureau of Economic Analysis (BEA).

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7228,46Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Mehr Konsum USA: Inflation steigt im Rahmen der Erwartungen Nach dem langen Shutdown der Regierung kommen jetzt wieder verlässliche Wirtschaftsdaten. Am Freitag veröffentlichte das Bureau of Economic Analysis (BEA) die US-Inflationszahlen.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     