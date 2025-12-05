BofA hebt Kursziel an – JP Morgan und Goldman Sachs sehen noch mehr Potenzial!

"Wir finden die Neue Klasse und die dazugehörige Technologie zwar gut, halten den Konsens aber weiterhin für übertrieben optimistisch – optimistischer als unsere eigene Einschätzung. Faktoren, die unsere Underperform-Empfehlung stützen, sind ein möglicher CEO-Wechsel und eine konservativere Prognose für das Geschäftsjahr 2026, was die Konsensschätzungen nach unten drücken könnte. Dies könnte auch zu einer Herabstufung führen."

Das Kursziel für BMW wurde von 79 auf 85 Euro angehoben, während die Underperform-Einstufung beibehalten wurde. Dies geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht "European Automobiles Year Ahead 2026" von BofA Global Research hervor. "Obwohl wir unsere negative Einschätzung der BMW-Aktie beibehalten, möchten wir gleich zu Beginn betonen, dass uns die von BMW gerade eingeführte 'Neue Klasse'-Plattform gefällt", so die Analysten von BofA Global Research.

Die Finanzprognosen für 2025 wurden leicht angehoben, während für den deutschen Luxusautohersteller im Jahr 2026, das als "Übergangsjahr" gilt, ein Gewinnrückgang erwartet wird. Das Marktforschungsunternehmen geht außerdem davon aus, dass bereits im Januar 2026 ein Nachfolger für den scheidenden Vorstandsvorsitzenden Oliver Zipse bekannt gegeben wird. Für 2027 rechnet die BofA mit einem moderaten Anstieg des Konzerngewinns angesichts verbesserter Aussichten und einer positiven Entwicklung bei der Produkteinführung.

Die BMW-Aktie ist seit Jahresbeginn über 22 Prozent im Plus und konnte heute einen Kursanstieg von 2,60 Prozent (15:30 MEZ) verzeichnen. Sie wird derzeit mit 95,60 Euro bewertet. Andere Analystenhäuser gaben der Aktie zuletzt Ende November Ratings: JP Morgan verpasste BMW ein Kursziel von 89 Euro und eine "Buy"-Empfehlung. Goldman Sachs gab mit 112 Euro das höchste Kursziel aus.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,81 % und einem Kurs von 96,40EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 15:41 Uhr) gehandelt.

