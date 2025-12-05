    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht

    Russell 2000

    Auf Allzeithoch - Ausbruch!

    Die letzten markanten Hochs markierte der Russell 2000 Index bei 2.541 Zählern, nachdem im Sommer der mehrjährige Widerstand bei 2.170 Punkten gefallen war und dadurch eine große Bodenbildungsphase abgeschlossen wurde. In der Folge konnte das Barometer bis Mitte Oktober weiter zulegen, hat aber an dem besagten Hochs ein Doppeltop ausgebildet und im Anschluss durch einen Rückfall unter 2.193 Punkte auch aktiviert. Tiefer als der 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) ging es hierbei allerdings nicht, bereits Ende November schossen die Notierungen in der Erwartungshaltung fallender Zinsen in den USA erneut an die Rekordstände hoch.

    Chartmuster mit schweizer Präzision

    Die sehr gut auswertbaren Kursmuster beim Russell 2000 Index aus aktueller Sicht auf ein Ausbruchsszenario in Richtung 2.784 Punkte schließen, im Idealfall geht eine derartige Entwicklung mit einer fünfwelligen Impulswelle einher. Aktuell befinden wir uns am Anfang der dritten Welle. Hierfür ist aber zwingend ein Ausbruch über 2.541 Punkte mindestens auf Tagesbasis, später auf Wochenbasis notwendig. Auf der Unterseite ist das Barometer vorläufig bei 2.460 Punkten solide abgesichert, erst darunter dürften sich Anzeichen für einen neuerlichen Test des 200-Tage-Durchschnitts bei 2.301 Punkten (steigend) verdichten.

    Russell 2000 Index (Tageschart in Euro)

    		Tendenz:
    Chartverlauf

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 2.541 // 2.578 // 2.608 // 2.640 // 2.681 // 2.731 Punkte
    Unterstützungen: 2.502 // 2.487 // 2.431 // 2.393 // 2.365 // 2.325 Punkte

    Fazit:

    Ein erfolgreicher Durchbruch über die bisherigen Rekordstände von 2.541 Punkten könnte den entscheidenden Kaufimpuls in Richtung 2.784 Punkte liefern, zunächst auf Tages-, später auf Wochenbasis. Dies würde sich für ein Engagement auf der Käuferseite anbieten und kann beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MM8EP5 erfolgen. Durch den Einsatz des vorgestellten Scheines würde sich insgesamt eine Renditechance von 135 Prozent ergeben, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 3,72 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber die Wochentiefs bei 2.464 Punkten nicht unterschreiten, orientierungshalber würde sich im Zertifikat ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,94 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind aber einige Wochen einzuplanen.

    Strategie für steigende Kurse
    WKN: MM8EP5 Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 1,55 - 1,56 Euro Emittent: Morgan Stanley
    Basispreis: 2.353,7766 Punkte Basiswert: Russell 2000 Index
    KO-Schwelle: 2.353,7766 Punkte akt. Kurs Basiswert: 2.531,15 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel: 3,72 Euro
    Hebel: 13,9 Kurschance: + 135 Prozent
    Börse Frankfurt

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    Ingmar Königshofen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

