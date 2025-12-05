Scherzer & Co. AG verlängert Aktienrückkauf – Mehr Aktien im Umlauf!
Scherzer & Co. AG setzt ihr Aktienrückkaufprogramm fort und nutzt den erweiterten finanziellen Spielraum, um weitere eigene Aktien gezielt am Markt zu erwerben.
- Scherzer & Co. AG hat am 2. Juli 2025 ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 1.000.000 Aktien im Wert von bis zu 2,5 Mio. EUR angekündigt.
- Der Vorstand hat die Verlängerung des Rückkaufprogramms bis zum 30. April 2026 beschlossen.
- Bis zum 4. Dezember 2025 wurden bereits 430.773 Aktien (ca. 1,6% des Grundkapitals) für rund 1,0 Mio. EUR zurückgekauft.
- Es stehen noch ca. 1,5 Mio. EUR für den Rückkauf zur Verfügung, und es können bis zu 569.227 Aktien erworben werden.
- Der Rückkauf erfolgt unter der Aufsicht einer Bank gemäß den Safe-Harbour-Regelungen der EU-Verordnung.
- Die erworbenen Aktien sollen für die von der Hauptversammlung am 26. Mai 2025 genehmigten Zwecke verwendet werden.
