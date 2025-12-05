    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScherzer AktievorwärtsNachrichten zu Scherzer
    Scherzer & Co. AG verlängert Aktienrückkauf – Mehr Aktien im Umlauf!

    Scherzer & Co. AG setzt ihr Aktienrückkaufprogramm fort und nutzt den erweiterten finanziellen Spielraum, um weitere eigene Aktien gezielt am Markt zu erwerben.

    Scherzer & Co. AG verlängert Aktienrückkauf – Mehr Aktien im Umlauf!
    Foto: Superingo - stock.adobe.com
    • Scherzer & Co. AG hat am 2. Juli 2025 ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 1.000.000 Aktien im Wert von bis zu 2,5 Mio. EUR angekündigt.
    • Der Vorstand hat die Verlängerung des Rückkaufprogramms bis zum 30. April 2026 beschlossen.
    • Bis zum 4. Dezember 2025 wurden bereits 430.773 Aktien (ca. 1,6% des Grundkapitals) für rund 1,0 Mio. EUR zurückgekauft.
    • Es stehen noch ca. 1,5 Mio. EUR für den Rückkauf zur Verfügung, und es können bis zu 569.227 Aktien erworben werden.
    • Der Rückkauf erfolgt unter der Aufsicht einer Bank gemäß den Safe-Harbour-Regelungen der EU-Verordnung.
    • Die erworbenen Aktien sollen für die von der Hauptversammlung am 26. Mai 2025 genehmigten Zwecke verwendet werden.

    Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,3400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,86 % im Plus.


    Scherzer

    0,00 %
    +0,86 %
    +1,74 %
    0,00 %
    +7,34 %
    -13,33 %
    +1,74 %
    +53,54 %
    +50,97 %
    ISIN:DE0006942808WKN:694280





    Scherzer & Co. AG verlängert Aktienrückkauf – Mehr Aktien im Umlauf! Scherzer & Co. AG setzt ihr Aktienrückkaufprogramm fort und nutzt den erweiterten finanziellen Spielraum, um weitere eigene Aktien gezielt am Markt zu erwerben.
